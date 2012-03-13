Спрос на сырье поднял цену нефти

На мировых торгах во вторник, 13 марта, цены на нефть растут на фоне ожиданий инвесторов увеличения спроса на "черное золото".

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,59 доллара, или на 0,55% - до 106,93 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,74 доллара, или на 0,59%, - до 126,08 доллара за баррель.

С оптимизмом инвесторы ожидают новых статданных из США. Так, Министерство торговли США во вторник представит данные по розничным продажам в стране за февраль текущего года. По прогнозам аналитиков, в отчетном месяце произошел рост продаж на 1,1% после их увеличения на 0,4% месяцем ранее, передает Bloomberg.