Украина сократила транзит газа в страны Европы на 12,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-феврале сократила транзит природного газа в страны Европы на 12,5%, или на 2,409 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 16 млрд. 918,14 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-феврале сократилась на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 32 млрд. 968,67 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд. куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд. куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.