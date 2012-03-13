Оппозиция предлагает обратиться в международный суд с иском против «Газпрома»

Оппозиция предлагает власти обратиться в международный суд с иском против «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, необходимо «срочно подать в международный суд на «Газпром» и уменьшить цену на газ цивилизованным образом».

Кроме того, он заявил, что власти для выхода из политического кризиса, в котором находится Украина, необходимо «немедленно прекратить политические преследования, освободить Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, обеспечить их участие в выборах».

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «власть полностью разрушила отношения с Европой и готовится к фальсификации на парламентских выборах». Он отметил, что власть пытается изменить закон о выборах народных депутатов Украины. «При этом Партия регионов думает, что очень хитрая и пытается делать представление в Конституционный Суд руками своих сателлитов (речь идет о том, что народные депутаты из группы «Реформы ради будущего» могут обратиться в КСУ по поводу конституционности ряда положений закона о выборах – УНИАН).

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