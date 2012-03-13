Янукович: Украина готова рассмотреть "любые" предложения Туркменистана по транспортировке газа

Украина заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном в сфере ТЭК и, в частности, в участии в проектах, связанных со строительством новых газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на встрече со своим туркменским коллегой Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

«Нас очень интересуют совместные работы в сфере ТЭК, поскольку тот потенциал, который есть в Украине, может быть в полной мере задействован Туркменистаном в сфере добычи и транспортировки природного газа», - отметил Президент Украины. Он подчеркнул, что Украина считает очень перспективным развитие каспийско-черноморского направления транспортировки газа. «Оно является интересным для обеих стран, и Украина намерена принимать участие как в вопросе обустройства газовых месторождений - готова предложить свое оборудование и трубы, также Украина готова рассмотреть любые ваши (Туркменистана – УНИАН) предложения, которые являются для вас приемлемыми в плане транспортировки газа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, Украина также готова принимать участие в развитии второй ветки трубопровода Малай – Багтыярлык. В частности, украинская сторона готова продолжать поставки своего оборудования и труб на строительство второй очереди трубопровода. Также интересным для Украины является строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. «Это также тот проект, который для нас является очень важным и интересным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он напомнил, что в этом проекте принимает участие украинская компания «Югнефтегаз». При этом В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание своего туркменского коллеги на то, что существует предложение научно-производственной корпорации «Энергосоюз» о модернизации 5-го энергоблока Марыйской ГЭС.