Бойко рассчитывает сохранить объемы транзита российского газа в Европу

Украина рассчитывает сохранить объемы транзита российского газа в страны Европы в 2012 году на уровне около 100 млрд. кубометров.

Об этом журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, отвечая на вопрос, изменятся ли объемы транзита газа в связи с запуском газопровода «Северный поток».

«За год будет около 100 млрд., как и было раньше», - сказал Ю.БОЙКО.

Кроме того, Ю.БОЙКО рассказал, что сейчас украинская ГТС загружена в полном объеме. Он также отметил, что Украина ведет переговоры с Туркменистаном относительно прямых поставок газа. «Мы продолжаем диалог», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале, по оперативным данным, Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 12,5%, или на 2,409 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 16 млрд. 918,14 млн. куб. м.

В 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд. куб. м в год была запущена 8 ноября прошлого года. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.