ГИЯР одобрила ТЭО строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на коллегии ГИЯР во вторник, 13 марта.

Решением, в частности, одобрены выводы государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, которая была выполнена при привлечении Государственного научно-технического центра ядерной безопасности.

В то же время, ТЭО строительства блоков одобрено с рядом оговорок, которые связаны в первую очередь с необходимостью обоснования возможности интеграции существующих строительных конструкций энергоблоков в проект реакторной установки типа ВВЭР-1000/В-392.

Напомним, глава ГИЯР Елена МЫКОЛАЙЧУК неоднократно высказывала мнение о сомнительной целесообразности использования существующих строительных конструкций блока, которые сооружались в 1985-1990 гг., под проект устаревшей реакторной установки проекта типа ВВЭР-1000/В-320. В то же время, НАЭК «Энергоатом» по итогам ряда подтверждающих экспертиз проектных организаций считает оправданным их использование для сокращения времени строительства и удешевления стоимости проекта.

Между тем, принятым во вторник постановлением ГИЯР обязала «Энергоатом» на стадии подготовки рабочего проекта и предварительного отчета по безопасности строительства блоков подтвердить и обосновать целесообразность использования этих конструкций. При этом регулятор предложил эксплуатирующей организации при проектировании «учесть вариант, при котором использование существующих строительных конструкций является невозможным».

Кроме того, ГИЯР обязал «Энергоатом» на стадии проектирования учесть обновленные требования к безопасности ядерных установок, сформулированные на уровне МАГАТЭ по итогам аварии на японской АЭС «Фукусима».

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

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