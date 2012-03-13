Верховная Рада планирует вывести нефть, газ и электроэнергию из процедуры госзакупок

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. За данный проект проголосовали фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии.

Данным законопроектом предусмотрено установить правовые и экономические принципы осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности.

Законопроектом предусмотрено, что его действие распространяется на всех заказчиков и закупки товаров, работ и услуг, которые:

- полностью или частично осуществляются за счет государственных средств при условии, что стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 100 тыс. грн. (в строительстве - 300 тыс. грн.), а работ - 1 млн. грн.;

- осуществляются за счет собственных средств при условии, что стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 2,5 млн. грн., а работ - 5,5 млн. грн.

В законопроекте выписаны особенности осуществления закупок.

В документе предусмотрено, что без применения процедур закупок, предусмотренных Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”, заказчик осуществляет закупки: товаров, работ и услуг, которые непосредственно производятся в ряде направлений, определенных законопроектом, их дочерними предприятиями; предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 50 и больше процентов принадлежат этому заказчику; предприятиями, учреждениями в пределах единого производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего пользования и хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей, паев) которых принадлежит государству, целью деятельности которых является обеспечение перевозочного процесса.

Также без применения процедур закупок заказчик осуществляет закупки топливно-энергетических ресурсов для производства электрической, тепловой энергии, проведения геологического изучения месторождений полезных ископаемых (в том числе необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов); товаров, которые закупаются для перепродажи третьим сторонам, при условии, что заказчик не имеет специального или эксклюзивного права на продажу таких товаров и другие субъекты ведения хозяйства могут свободно осуществлять их продажу при тех же условиях, что и заказчик; нефти сырой и/или газового конденсата, которые были импортированы (ввезенные) на территорию Украины для производства готовых нефтепродуктов для их дальнейшей переработки и реализации.

В заключительных положениях отмечается, что закон вступит в силу с момента его обнародования, а ряд положений данного закона вступит в силу с 1 января 2013 года.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отметил, что «более коррупционного законопроекта ВР еще не видела».

По его словам, в правительственном законопроекте предусмотрено, что «половину отраслей надо вывести из закона о государственных закупках». Он подчеркнул, что, по сути, в данном законопроекте предусмотрено, что «нефть, газ, электроэнергию не надо контролировать, не нужно их проводить через тендеры». По его словам, благодаря данному законопроекту, из-под тендерных закупок можно вывести любые отрасли. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в данном законопроекте содержится целый ряд норм, которыми «стратегическую энергетическую отрасль полностью отдаем на откуп нескольких чиновников». По словам вице-спикера, «на основании расследования, те люди, которые подали данный законопроект (в ВР указанный законопроект зарегистрирован от Кабмина – УНИАН), точно подпадают под наше антикоррупционное законодательство».

Народный депутат Украины Владимир КАПЛИЕНКО (группа «Реформы ради будущего») также подчеркнул, что данный законопроект, «безусловно, является лоббистским».

Народный депутат Ярослав СУХЫЙ (фракция ПР) отметил, что этот законопроект «можно назвать скандальным».

Он подчеркнул, что не уверен, что указанный законопроект надо поддержать в таком виде, в котором он подан Кабинетом министров Украины.