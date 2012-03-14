Сильные статданные из США подняли цену нефти до максимума за последние два дня

На мировых торгах в среду, 14 марта, цены на нефть находятся в районе максимума за последние два дня на фоне сильных статданных из США.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,09 доллара, или на 0,08% - до 106,8 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,06 доллара, или на 0,05%, - до 126,16 доллара за баррель.

С оптимизмом инвесторы восприняли данные по розничным продажам в США за февраль т.г., свидетельствующие о росте на 1,1% после их увеличения на 0,4% месяцем ранее. Данные полностью совпали с прогнозами аналитиков.

В то же время давление на рынок нефти оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы "черного золота" в стране за минувшую неделю выросли на 2,8 миллиона баррелей. При этом Министерство энергетики США может в среду сообщить об их росте на 1,6 миллиона баррелей, передает Bloomberg.