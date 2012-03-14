В Беларуси увеличены розничные цены на бензин и дизтопливо

Минск. Концерн «Белнефтехим» утвердил новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Это уже 12-е увеличение цен на бензин и дизтопливо с начала 2011 года и первое в нынешнем году.

Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через белорусские АЗС, увеличились в среднем на 5% и с 14 марта 2012 года составляют за 1 литр: бензин Нормаль-80 - 5700 белорусских рублей, бензин АИ-92 - 6000 рублей, бензин АИ-95 - 6450 рублей, дизельное топливо - 6600 рублей.

«Пересмотр цен на нефтепродукты произведен в связи с ростом котировок стоимости нефти в марте 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года на 17%, а также в целях поэтапного сближения цен на товары в странах Таможенного союза и повышения эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов», - пояснили в концерне «Белнефтехим».

При этом там добавили, что действующие розничные цены на нефтепродукты с учетом увеличения остаются ниже уровня аналогичных цен в России на 18-25%.

Справка УНИАН. Предыдущее подорожание бензина в Беларуси состоялось 3 декабря 2011 года, тогда цены повысились на 10%.

Официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Нацбанком Беларуси на сегодняшний день, составляет 8200 рублей за 1 долл.

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