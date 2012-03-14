Богословская заявляет о возобновлении госрегистрации корпорации ЕЭСУ

Глава парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет о возобновлении государственной регистрации корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила сегодня журналистам по результатам деятельности ВСК.

"В результате деятельности ВСК было отменено решение о незаконной ликвидации ЕЭСУ и сегодня ее регистрация возобновлена. И уже после того, как ВСК работала, Россия направила письмо о долге в 405 млн. дол. с требованием его погашения за счет госбюджета", - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, корпорация ЕЭСУ была ликвидирована осенью 2009 года "по искам налоговых администраций, которые непосредственно подчинялись Ю.ТИМОШЕНКО". "Это была попытка списать эти долги, поскольку - не существует компании, не существует долгов", - объяснила председатель ВСК.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области закончил расследование дела в отношении экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., в хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывания валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний".

В феврале 2012 года было завершено досудебное расследование по этому делу, а его материалы были переданы для ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО.

10 февраля Киевский райсуд Харькова установил окончательный срок ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами дела относительно деятельности ЕЭСУ - 28 марта. Согласно постановлению суда, в случае, если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они будут считаться такими, что ознакомились с ним.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

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