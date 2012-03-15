Язев: Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ
Москва. Газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.
«Требования украинской стороны необоснованны. Мы готовы к переговорам и участвуем в них, но хотелось, чтобы требования были разумными и обоснованными. Украинская сторона не предлагает ничего взамен - просто требует прямолинейно, втупую снизить цену на поставляемый газ», - сказал В.ЯЗЕВ.
При этом он подчеркнул, что поставки осуществляются в соответствии с контрактами, подписанными до 2019 года.
«Владимир Владимирович (ПУТИН) как-то давно, не в эту выборную компанию, говорил: а вы нам что?» - напомнил В.ЯЗЕВ.
По словам В.ЯЗЕВА, тот факт, что подписант этих соглашений Юлия ТИМОШЕНКО сидит в тюрьме, - «это дело украинского правосудия, и я его не собираюсь комментировать, а наш контракт - он имеет международную юрисдикцию».
«Пусть Украина обращается в Стокгольмский арбитраж», - предложил В.ЯЗЕВ.
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