Цены на нефть изменяются разнонаправленно на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в четверг изменяются разнонаправленно на фоне очередных недельных данных по запасам "черного золота"в США, свидетельствуют данные бирж.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.39 мск повысилась на 0,25 доллара, или на 0,24%, - до 105,68 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,04 доллара, или на 0,03%, - до 124,93 доллара за баррель.

В среду вечером стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 марта, увеличились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 347,5 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста на 1,6 миллиона баррелей.

В то же время общие запасы бензина снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 228,1 миллиона баррелей.

"Рынок застрял в диапазоне 105-108 долларов за баррель нефти, - заявил в интервью агентству Bloomberg главный рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Pty Майкл Маккарти (Michael McCarthy). - Нам нужен стимул, чтобы выйти из этого диапазона, а данные по запасам не содержат и намека на снижение".