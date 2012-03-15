ВР внесла изменения в законы о рынке природного газа и теплоснабжении

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования гарантированных поставщиков, их структурных подразделений, а также субъекта, уполномоченного Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, осуществляющего продажу природного газа гарантированным поставщикам, не может быть обращено взыскание по обязательствам субъектов рынка природного газа.

На средства, которые учитываются по этим счетам, не налагается арест, а операции по этим счетам не подлежат остановке.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О теплоснабжении” (№9399).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что в случае, если субъекту ведения хозяйства предоставлен в пользование (аренду, концессию, управление и т. п.) целостный имущественный комплекс (индивидуально определенное имущество) по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникшие у субъекта ведения хозяйства, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им).

Также законом предусмотрено, что договоры о поставке и транспортировке энергоносителей заключаются с правопреемниками реорганизованной теплопоставляющей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период.

Согласно закону, участник (учредитель) теплопоставляющей или теплогенерирующей организации в случае принятия решения о ее ликвидации обеспечивает погашение долга такой организации перед поставщиками энергоносителей.

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