Язев: Украине не стоит бояться строительства двух блоков Хмельницкой АЭС

Москва. Украине не стоит бояться строительства «Росатомом» двух блоков Хмельницкой АЭС».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Реакторы нового типа существенно безопасней и надежней, чем те, которые были на Чернобыльской АЭС, когда персонал приложил колоссальные усилия, чтобы сделать эту аварию. Сейчас это не повторится – по конструкции мы гарантию даем, а эксплуатация – это требования к украинской стороне», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, после событий на «Фукусиме» Россия повысила требования безопасности к своим АЭС.

«У нас требования намного жестче, чем требует МАГАТЕ для проектирования, строительства и надзора за АЭС», - сказал он.

Он также сообщил, что на российских АЭС существует несколько независимых друг от друга систем активной и пассивной защиты.

В.ЯЗЕВ отметил, что атомную энергию в ближайшее время заменить не удастся. Так, в Бельгии вырабатывается с помощью АЭС 51% электроэнергии, в Болгарии – 33%, в Чехии – 33%, в Финляндии – 28%, в Франции – 74%, в Германии – 23%, несмотря на принятия решения закрыть АЭС, добавил он.

«Такое колоссальное количество электроэнергии производится с помощью атома. Заместить его в случае массового отказа от АЭС сегодня нечем», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он убежден, что атомная энергетика в мире продолжит развиваться, и к 2035 году в мире будет добываться не менее 20% электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 13 марта государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.