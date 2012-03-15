«Киевэнерго» хочет отключать юрлиц-потребителей за долги. В списке: ГНСУ, Минфин…

Столичная энергокомпания «Киевэнерго» заявляет о намерении отключать от энергоснабжения потребителей, имеющих статус юридического лица, накопивших значительные задолженности за поставленную электроэнергию.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, распространенном в четверг.

По данным компании, по состоянию на 1 марта т.г. задолженность потребителей указанной категории за поставленную электроэнергию составляет 1,225 млрд. грн. При этом 83% из общей суммы долга, или 1,018 млрд. грн., накопил «Киевводоканал».

Кроме того, долги учреждений бюджетной сферы перед компанией на отчетную дату достигли 32,6 млн. грн. Характерно, что среди крупнейших должников компания указывает Государственную налоговую службу с долгом 889,9 тыс. грн. и Министерство финансов - 418,6 тыс. грн.

Долг промышленных предприятий перед компанией составляет 15,4 млн. грн. Самыми крупными должниками являются завод «Буревестник» с долгом 5,454 млн. грн. и завод «Большевик» – 735,9 тыс. грн.

«В случае непогашения долгов компания намерена отключить должников от электроснабжения. Об этом «Киевэнерго» их уведомила в установленном порядке. Также были уведомлены ведомства, в чьем подчинении находятся должники», - отмечается в сообщении энергокомпании.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК является вертикально-интегрированным холдингом с производственной цепочки от добычи и обогащения угля до генерации и дистрибуции электроэнергии.