Энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после капремонта

Энергоблок №3 Запорожской АЭС сегодня в 11 часов 55 минут подключен к энергосистеме Украины после досрочного завершения капитального ремонта.

Об этом сообщили УНИАН в информационном центре Запорожской атомной станции.

Как отметили на ЗАЭС, сейчас в работе все 6 энергоблоков. Радиационный фон на станции и СХОЯТ - в норме: на АЭС – 12 мкр/ч, на СХОЯТ -15 мкр/ч.

Напомним, энергоблок №3 ЗАЭС был отключен от энергосистемы 1 января 2012 г. для проведения планового капитального ремонта. Датой планового завершение ремонтных работ было определено 23 марта 2012 года.

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Справка УНИАН. ЗАЭС – самый крупный энергообъект Украины. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и свыше 21% от общей выработки электроэнергии в стране.