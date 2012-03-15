«Надра Украины» и шведская Shelton Petroleum подписали меморандум о сотрудничестве

Национальная акционерная компания «Надра Украины» и компания Shelton Petroleum (Швеция) подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве и Соглашение о конфиденциальности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Надра Украины».

В сообщении отмечается, что документ был подписан в рамках визита председателя правления НАК «Надра Украины» в г. Торонто (Канада) в начале марта.

Компания отмечает, что данный меморандум будет способствовать последующему привлечению иностранных инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы Украины.

Кроме того, НАК «Надра Украины» подписала Меморандум о взаимном сотрудничестве с Канадско-украинской торговой палатой.

Также, НАК «Надра Украины» провела рабочие совещания с представителями канадских компаний East Coal Inc. и Black Iron относительно перспектив сотрудничества с Украиной.

Вместе с тем, состоялись консультации с другими заинтересованными в сотрудничестве канадскими горнодобывающими и инвестиционными компаниями, в частности: Century Iron Mines Corporation и IBC Advanced Alloys.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Компания Shelton Petroleum (Швеция) специализируется на разведке и разработке концессий в России и богатых ресурсами бассейнов Украины.

В Украине работает СП «Каштан Петролеум Лтд.» – совместное предприятие ПАО «Укрнафта» и дочерней компании Shelton Petroleum.