Лисичанский НПЗ остановил производство нефтепродуктов

ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) завершает подготовительные работы для перехода в режим ремонта – сегодня останавливается установка гидроочистки дизельных топлив, являющаяся последней (замыкающей) в цепочке производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

В сообщении отмечается, что до конца марта из технологического режима будут выведены вспомогательные производственные объекты. После завершения остановочной фазы на «ЛИНИКе» начнутся внеплановые ремонтные работы. Пока продолжает функционировать установка полипропилена, которая загружается привозным сырьем (пропан-пропиленовая фракция).

«На Лисичанском НПЗ начался процесс перевода дневного персонала на сокращенный график работы в период приостановки производства. До конца марта работники предприятия будут переведены на четырехдневную рабочую неделю. Несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники завода получают все предусмотренные Коллективным договором выплаты, а компания делает все возможное для сохранения кадрового потенциала» - отметил генеральный директор Лисичанского НПЗ Константин ГУСАРОВ.

Напомним, что с 1 марта поставки нефти на завод были прекращены.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки, компания ТНК-ВР приняла решение прекратить поставки сырья на Лисичанский НПЗ уже с 1 марта т. г. НПЗ останавливается на текущий ремонт.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.