Правительство может изменить стандарты качества бензина

Правительство Украины рассматривает вопрос изменения стандартов качества бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе встречи с общественными объединениями, которые работают в сфере защиты прав потребителей.

Он отметил, что на сегодняшний день у потребителей бензина в Украине возникает много вопросов по поводу качества этого продукта.

«Большие претензии у наших потребителей к качеству нефтепродуктов. Те, кто сталкиваются с этой сферой, говорят, что на наших заправках можно заправиться некачественным бензином. В правительстве сейчас рассматривается вопрос изменения технических условий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2012 года.

В частности, данным приказом продлено действие ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» и ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия».

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.

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