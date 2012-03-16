Мировые цены на нефть в четверг продолжили снижение

Цены на нефть на мировых рынках в четверг понизились на фоне сообщений о том, что президент США Барак ОБАМА обсуждал с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЭМЕРОНОМ возможность использования стратегического запаса нефти США для стабилизации рынка, передает РИА "Новости".

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,32 доллара - до 105,11 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,42 доллара - до 123,55 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов в Лондоне упала на 1,98 доллара - до 122,6 доллара за баррель.

Б.ОБАМА и Д.КЭМЕРОН обсуждали возможность "распечатывания" стратегических запасов нефти США в связи с тем, что рынок энергоресурсов может испытать дефицит поставок в связи с санкциями против импорта нефти из Ирана.

Этот факт повлиял на динамику изменения цен на "черное золото" даже несмотря на то, что официальные представители глав двух государств не приняли никакого решения по использованию нефтяного резерва.