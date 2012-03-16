Эксперт прогнозирует увеличение розничных цен на бензин и дизтопливо

Директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН прогнозирует увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

«В Украине продолжится рост цен на нефтепродукты, что будет вызвано сохраняющимися рекордными ценами на нефть на мировом рынке. В течение последнего месяца нефтяные цены удерживаются выше 120 долл./барр., а в марте стабильно превышают 125 долл./барр. Рост цен с начала года составил 13,6%», – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что Украина дублирует эту тенденцию, однако с существенным отставанием. С начала года средняя стоимость бензина А-95 на АЗС повысилась на 1,4%, на ДТ - на 0,7% (соответственно до 10,44 грн./литр и 9,73 грн./литр).

По мнению экспертов консалтинговой группы «А-95», это стало возможным благодаря диверсифицированной системе поставок нефтепродуктов на рынок Украины, что обеспечивает избыточные запасы топлива всех марок нефтепродуктов и объективное ценообразование.

В то же время эксперты отмечают, что в стоимости нефтепродуктов на АЗС в Украине около 55% составляет нефть.

«В связи с продолжающейся напряженностью на мировом рынке нефти в марте мы ожидаем существенную коррекцию цен на украинских автозаправках», - отметил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

По прогнозам специалиста, уровень цены на бензин А-95 стандарта Евро-5 может превысить отметку в 11 грн./литр, дизельное топливо - 10 грн./литр.

Второй по значимости составляющей в стоимости нефтепродуктов являются налоги - акцизный сбор и НДС. В консалтинговой группе «А-95» обращают внимание на то, что за последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперт отмечает, что в отсутствие достаточных объемов внутренней добычи нефти, которая обеспечивает не более 20% потребностей страны в топливе, единственной возможностью оперативно влиять на «топливные» цены является регулирование налоговой нагрузки.

«Весной прошлого года правительство уже опробовало метод снижения акцизов в период экстремального роста цен, и это позволило стабилизировать ситуацию», - напомнил С.КУЮН.

По мнению эксперта, чиновникам необходимо изучить вопрос дифференцированной шкалы акцизов на бензин, которые бы автоматически снижались в период высоких нефтяных цен и возрастали в периоды более благоприятной ценовой конъюнктуры.

Между тем, снижение налогов на дизельное топливо в консалтинговой группе «А-95» считают неэффективным с точки зрения снижения цен, поскольку акцизы на этот продукт минимальны. По данным группы, цены на дизтопливо в Украине являются самыми низкими в Европе, так как акцизный сбор на него в 10 раз меньше, чем в среднем по 27 странам Евросоюза (46 евро/тонна против 410 евро/тонна в ЕС).

«Аграрный сектор Украины является экспортоориентированным сегментом экономики, конкурентоспособность которого на мировом и внутреннем рынке обеспечивается в том числе и самыми низкими среди основных конкурентов ценами на горюче-смазочные материалы. В целом для взвешенного и эффективного регулирования рынка нефтепродуктов необходима совместная работа чиновников и участников рынка», - отмечают в «А-95».

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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