Макуха: отсутствие закона о реформировании нефтегазового комплекса тормозит модернизацию ГТС

Отсутствие закона о реформировании нефтегазового комплекса Украины тормозит реализацию проектов по модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, выступая в Верховной Раде в ходе Часа правительства.

«Сегодня у нас уже есть определенные проблемы. Фактически приостановилась реализация первого пилотного проекта по модернизации газотранспортной системы Украины – модернизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", которое предусматривает привлечение средств европейских финансовых организаций», - сказал В.МАКУХА.

Он отметил, что имеет подтверждение руководителей международных финансовых организаций о невозможности выделения средств без реформирования НАК «Нафтогаз Украины». «Я могу сослаться на письма президента Европейского банка господина МИРОВА (президент Европейского банка реконструкции и развития Томас МИРОВ - УНИАН) и другие, которые настаивают, что пока не будут проходить реформы нефтегазового комплекса, такое финансирование предоставляться не будет», - сказал В.МАКУХА.

Он отметил, что Минэнергоугля поддерживает принятие соответствующего законопроекта в редакции, предложенной депутатом Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) документы о кредитовании модернизации газотранспортной системы Украины.

Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планировалось выделить в 2011 году после предоставления компанией Mott MacDonald отчета о проекте модернизации.

Однако в конце сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР заявил, что модернизация украинской ГТС с финансированием со стороны ЕБРР, Всемирного банка и ЕИБ может начаться в 2012 году.