Бойко переговорил с Эттингером в телефонном режиме
12:20, 16 марта 2012Энергетика
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и еврокомиссар по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР сегодня утром провели переговоры в телефонном режиме.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
«Переговоры прошли в телефонном режиме», - сказал собеседник агентства.
Напомним, что сегодня на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что Ю.БОЙКО проводит в Киеве переговоры с Г.ЭТТИНГЕРОМ.
Он также отметил, что ожидается, что после встречи Ю.БОЙКО примет участие в Часе правительства в ВР.
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