СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос о функционировании украинской ГТС

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о функционировании украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вопросы работы объектов топливно-энергетического комплекса всегда были вопросами национальной безопасности, не исключением является и функционирование ГТС.

Говоря о целесообразности создания консорциума по управлению украинской ГТС, секретарь СНБО высказался за создание соответствующего трехстороннего консорциума.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются соответствующие переговоры, и как только они завершатся, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение СНБО.

Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности, по словам А.КЛЮЕВА, планируется рассмотреть вопрос энергосбережения.

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