Кабмин в марте внесет в ВР законопроект о корпоратизации «Энергоатома» и «Укрэнерго»

Кабинет Министров Украины внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о корпоратизации крупнейших государственных активов в электроэнергетической отрасли «Энергоатом» и «Укрэнерго».

Об этом говорится в национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА № 187/2012 от 12 марта.

Перспективы корпоратизации указанных государственных активов ранее неоднократно обсуждались на уровне Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Концепция корпоратизации «Укрэнерго» и «Энергоатома», предложенная министерством, предусматривает сохранение за государством 100% контроля над указанными активами при придании госкомпаниям мобильности и прозрачности в рамках новой организационно-правовой формы. Речь идет, в частности, об упрощении процедур привлечения кредитных средств на финансирование стратегических проектов, а также о создании новой системы менеджмента и управления компании на основе механизмов коллегиальности и прозрачности.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, корпоратизацию «Укрэнерго» и «Энергоатома» планируется осуществить в течение 9 месяцев с момента вступления в силу вышеупомянутого законодательного акта.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.