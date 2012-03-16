Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей.

Об этом сказано в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА №187 от 12 марта.

В частности, Президент поручил Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности и Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) урегулировать вопрос использования газораспределительных сетей путем их приватизации или предоставлениях в концессию на срок более 10 лет.

Напомним, в настоящее время подавляющая часть газораспределительных сетей находится в собственности государства и передана в пользование региональным компаниям по газоснабжению и газификации (обл- и горгазы).

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует выставить на продажу пакеты акций 48 областных и районных газораспределительных и газоснабжающих компаний с мая по июль.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.