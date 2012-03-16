Цены на газ будут едиными для всех категорий потребителей?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики (НКРЭ) до 2013 года издать нормативно-правовой акт о поэтапном переходе к единым ценам на природный газ для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента №187 от 12 марта.

Вместе с тем, Президент поручил НКРЭ на протяжении 2012 года усовершенствовать формирование цен на газ для населения путем уменьшения существующей дифференциации.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время тарифы на газ для населения (дифференцированы в зависимости от объемов потребления и наличия счетчика) значительно ниже тарифов для промышленных потребителей. Данная ситуация является самой важной причиной отказа Международного валютного фонда продолжать программу кредитования Украины.

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