КМУ до августа создаст нормативную базу для биржевых торгов углем

Министерство экономического развития и торговли и Министерство энергетики и угольной промышленности до августа текущего года разработают ряд законопроектов для внедрения электронной биржевой формы реализации угля, добываемого государственными угледобывающими компаниями.

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта.

В настоящее время реализация угля, добываемого госшахтами, осуществляется государственным оператором «Уголь Украины» (около 60% от общего объема поставок госсектора), а также по прямым договорам. Согласно концепции реформирования рынка угольной продукции, одобренной Кабмином в ноябре 2011 года, переход к биржевой модели торговли, в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, Кабинету министров Украины поручено внести пакет законопроектов, регламентирующих переход к биржевой модели, на рассмотрение парламента в мае этого года. Между тем, в марте-апреле т.г. Минэкономразвития совместно с Минэнергоугля проведут конкурс на определение электронных биржевых площадок, на которых будет осуществляться торговля угольной продукцией госшахт.

Кроме того, уже в марте Минэнергоугля должно утвердить механизм выполнения участниками оптового рынка угольной продукции финансовых обязательств перед «Углем Украины», а в июле прекратить операторские функции этого госпредприятия на рынке.

При этом, в июне Кабмин также должен будет утвердить план ликвидации «Угля Украины», которая должна быть завершена не позднее 2015 года.

Напомним, что ранее, согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, ликвидировать «Уголь Украины» планировалось до конца 2012 года.