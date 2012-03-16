Верхняя граница ценового коридора на бензин и дизтопливо осталась прежней

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности на заседании в пятницу, 16 марта, рекомендовала нефтетрейдерам придерживаться нынешнего ценового коридора на бензин и дизельное топливо.

Об этом УНИАН сообщил секретариат Экспертно-аналитической группы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении говорится, что следующее заседание Экспертно-аналитической группы планируется провести 23 марта.

Как сообщал УНИАН, Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности на заседании 29 февраля временно повысила (на первую декаду марта) верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо на 10 коп/литр.

Изменение ценового коридора было вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны.