Предприятия ТКЭ рассчитались за газ только на 31%

Уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго за газ в январе-феврале т.г. составил 31%, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«За январь-февраль 2012 предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили 4,1 млрд. куб. м газа. Если говорить о расчетах, то оплачено 2,3 млрд. грн. Это составляет 31% от общей стоимости», - сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр АЛИПОВ.

По его данным, в этом году газа потреблено на сумму 7,3 млрд. грн. При этом задолженность предприятий ТКЭ за потребленный газ достигла 5 млрд. грн.

«Говоря о причинах столь низких расчетов, отмечу, мы принимаем разницу в тарифах - 1,6 млрд. грн. и дебиторской задолженности местного и государственного бюджета - 1,4 млрд. грн. Но остается 2 млрд. Это наша с вами ответственность», - добавил он.

А.АЛИПОВ отметил, что в ближайшее время ведомство планирует провести совещание с заместителями руководителей регионов и руководителями профильных управлений областей, посвященное состоянию расчетов.

По данным первого заместителя министра, предприятия ТКЭ в январе-феврале т.г. сэкономили 60 млн. куб. м газа.

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