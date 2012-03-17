«Нафтогаз» планирует закупку газа у европейских компаний

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность закупки приблизительно 10 млрд. кубометров газа у европейских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Мы сегодня ведем эту работу (переговоры о закупке газа у европейских компаний – УНИАН) на предварительном этапе… Мы сегодня ведем консультации по диверсификации рынка газа, по закупке газа в Европе в районе 10 млрд.»,- сказал Е.БАКУЛИН.

Он отметил, что в Верховную Раду внесены законодательные предложения о реформировании «Нафтогаза», без которых это невозможно сделать.

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