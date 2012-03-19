Добыча газа в Украине в январе-феврале выросла на 1,1%, нефти – на 0,5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-феврале т.г. увеличили добычу природного газа на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-феврале добыча нефти в Украине увеличилась на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,396 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-феврале увеличилась на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 155 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 8,5% – до 123 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд. куб. м. В 2011 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,9% - до 2,424 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2011 году сократилась на 7,0% - до 874,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».