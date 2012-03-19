Cimolai поставила первую партию металлоконструкций для НБК на ЧАЭС

Итальянская компания Cimolai S.p.a. поставила на таможенные склады промплощадки Чернобыльской АЭС первую партию металлоконструкций в объеме 149 тонн, предназначенных для центрального сегмента нового безопасного конфаймента (НБК), который планируется возвести над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе атомной станции в понедельник.

Украина планирует в 2015 году завершить строительство НБК над разрушенным вследствие аварии в 1986 году 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день проект, генподрядчиком которого выступает французский концерн Novarka, оценивается в 980 млн. евро. Строительство финансируется за счет средств стран-доноров, вносимых в т.н. Фонд «Укрытие» распорядителем которого выступает Европейский банк реконструкции и развития.

Согласно сообщению, ожидается, что 20-25 марта в Украину поступит вторая партия металла 1030 тонн. Ее доставят из Италии морским путем через Одесский морской торговый порт. После разгрузки из Одессы ее доставят автотранспортом на чернобыльскую площадку.

Как сообщил главный инженер проекта «План осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» Владимир КАШТАНОВ, физические работы по сборке конструкций арки начнутся в апреле 2012 года. Сборка будет происходить на монтажной платформе, специально для этого построенной в локальной зоне объекта «Укрытие». Всего для строительства арочной конструкции НБК в Украину будет ввезено более 20 тыс. тонн металлоконструкций.