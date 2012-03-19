Производство бензина в Украине выросло на 1,3%, дизтоплива - снизилось на 19%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-феврале т.г. увеличили производство автомобильного бензина на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,465 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-феврале сократилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,348 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-феврале т.г. сократилось на 16,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,349 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 1,3%, по сравнению с 2010 годом, до 2,835 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2011 году сократилось на 28,2% – до 2,664 млн. тонн, а топочного мазута сократилось на 11,0% – до 2,148 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.