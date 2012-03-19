Компания Shell в 2012 году планирует приступить к бурению скважины «Беляевская-400» на Павловско-Светловском лицензионном участке недр в Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе очередной рабочей встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации и ГПУ «Шебелинкагаздобыча» заявил директор по эксплуатации компании Shell Ян СНААЗ.

Он отметил, что для начала работ компании Shell необходимо получить большое количество согласований и разрешений на проведение поисковых работ на скважине. «У нас есть очень большой список разрешений и всего 100 дней на их получение», - отметил он.

В свою очередь заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ заверил представителей компании Shell, что все необходимые согласования и разрешения будут получены в кратчайший срок. «Харьковская облгосадминистрация обеспечит «зеленый свет» такому стратегическому для региона инвестору, как компания «Shell», - подчеркнул Ю.САПРОНОВ.

Как сообщал УНИАН, компания Shell, владеющая технологией бурения скважин на месторождениях сланцевого газа, выразила заинтересованность в добыче этого полезного ископаемого на территории Харьковской области. Ю.САПРОНОВ, ссылаясь на Геологическое агентство Соединенных Штатов Америки, сообщил, что в Украине залежи сланцевого газа составляют 5-8 трлн. кубических метров, в том числе в Харьковской области - около 1,5 трлн. кубических метров. По его данным, компания Shell готова инвестировать в разработку месторождений сланцевого газа не меньше 1 млрд. долл., и его добыча на территории Харьковской области может начаться приблизительно через 3 года.

Напомним, 1 сентября 2011 года государственная компания «Укргазвыдобування» и компания Shell подписали обновленный договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне. Подписание договора позволит применить в Украине новейшие технологии поиска углеводородов и привлечь к добыче ранее не задействованные ресурсы газа, в том числе нетрадиционные.

Согласно условиям договора о совместной деятельности, работы будут проводиться на шести лицензионных участках, а именно Шебелинском, Западно-Шебелинском, Павловско-Светловском, Мелеховском, Герсеваневском и Ново-Мечебелевском.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

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