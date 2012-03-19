В Женеве рассмотрят претензии Литвы к Беларуси из-за строительства АЭС

Минск. На 24-й сессии Комитета по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ЭСПО), которая пройдет в Женеве с 20 по 23 марта, будет рассмотрено заявление Литвы о несоблюдении Беларусью своих международных обязательств при планируемом строительстве АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В пресс-службе отмечают, что в то же время с начала нынешнего года со стороны белорусских общественных объединений стали поступать обращения в Минприроды Беларуси с просьбой предоставить полную информацию о строительстве в Литве новой АЭС.

В частности, в обращении отмечалось, что в окончательном отчете по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) новой АЭС в Литве не учтены замечания общественности Беларуси, касающиеся размещения АЭС, учета экологического состояния озера Дрисвяты, отсутствия оценки суммарного воздействия от всех радиационно опасных объектов, построенных и планируемых к строительству в районе новой АЭС Литвы, а также от работ, связанных со снятием с эксплуатации Игналинской АЭС.

«По причине того, что в Минприроды также отсутствует полная информация о планируемом строительстве АЭС в Литве, предоставить ее белорусским общественным объединениям не представлялось возможным», - подчеркнули в Минприроды Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, 6 февраля нынешнего года Минприроды Беларуси направило письмо Министерству окружающей среды Литовской Республики с приглашением обсудить в Минске вопросы и урегулировать имеющиеся разногласия, связанные со строительством Белорусской и Висагинской АЭС, а также выполнением положений Конвенции ЭСПО.

Белорусская сторона предлагала литовской определить удобную дату и время в феврале или начале марта 2012 года для проведения консультаций, а также сообщить о принятом решении и о составе литовской делегации. Однако никаких сообщений из Министерства окружающей среды Литвы так и не поступило.

Справка УНИАН. Литва выступает против строительства белорусской АЭС возле своих границ и собиралась подать жалобу в МАГАТЭ на Беларусь за выбор Островецкой площадки.

Представители Минэнерго Беларуси в свою очередь отмечают, что с Литвой неоднократно проводились консультации.

«Но почему-то литовская сторона заявляет, что будущая Висагинская АЭС не будет влиять на территорию Беларуси, хотя расположена всего в двух километрах от нее, а белорусская АЭС будет иметь влияние на Вильнюс, который находится в 53 км от Островецкой площадки», - подчеркивают в Минэнерго Беларуси.

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