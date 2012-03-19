Пятнадцать компаний интересуются Юзовской и Олесской площадями

Пятнадцать иностранных и украинских компаний выявили заинтересованность в участии в конкурсе на заключение договоров о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Юзовском и Олесском месторождениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ на пресс-конференции в понедельник.

«На сегодняшний день это 15 компаний, и я думаю, что это не конец, потому что прием заявок продолжается», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день уже 5 компаний приобрели в Госгеолслужбе конкурсную документацию, включающую геологическую информацию по указанным месторождениям.

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