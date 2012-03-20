Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне данных по Саудовской Аравии

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне новостей из Саудовской Аравии и ситуации вокруг Ирана.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,03 доллара - до 108,09 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,10 доллара - до 125,71 доллара за баррель.

Саудовская Аравия увеличила в январе нефтедобычу на 0,6% - до 9,87 миллиона баррелей в день, что стало рекордным уровнем почти за 30 лет. Объем экспорта вырос на 2% и достиг отметки 7,5 миллиона баррелей в день. Цифра более чем втрое превышает аналогичный показатель второго по величине поставщика ОПЕК - Ирана, который экспортировал 2,3 миллиона баррелей в день в январе.

В то же время, на цену нефти продолжает влиять информационный фон по поводу Ирана. Усиление напряженности вокруг страны может вызвать перебои с поставками.