Хранилище ядерного топлива введут в эксплуатацию в 2015 году

Государственный оператор украинских АЭС «Энергоатом» прогнозирует введение первой очереди централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией во вторник.

Реализация проекта строительства ЦХОЯТ, необходимого Украине для отказа от дорогих услуг по вывозу и хранению топлива в России, вместо проектных 4 растянулась уже более чем на 7 лет.

Напомним, что контракт на строительство между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе и смены политической конъюнктуры и последовавшего экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен. В феврале 2012 года Верховная Рада одобрила закон о строительстве хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который вступил в силу 7 марта.

«Для сооружения пускового комплекса хранилища, рассчитанного на 3616 отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС), понадобится три года, а на его заполнение - около десяти. Начало эксплуатации этого объекта намечено на 2015 год», - отмечается в сообщении "Энергоатома".

В компании напомнили, что в целом емкость хранилища, строительство которого планируется вести несколькими очередями на протяжении 40 лет, составит 16529 отработавших сборок типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

В компании также подчеркнули, что строительство ЦХОЯТ позволит «Энергоатому» существенно сократить расходы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом, поскольку атомный оператор откажется от услуг российских компаний, стоимость которых в данный момент оценивается в около 160 млн. долл. ежегодно. Между тем, по оценкам «Энергоатома», эксплуатационные расходы на содержание собственного ЦХОЯТ не превысят 20 млн. долл. ежегодно.

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