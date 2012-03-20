Украина приближается к завершению ликвидации запасов урана - Янукович

Украина приближается к финальной стадии ликвидации своих запасов высокообогащенного урана в соответствии с объявленным два года назад историческим соглашением с Соединенными Штатами, призванным предотвращать ядерный терроризм.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью корейскому агентству Yonhap News Agency, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что именно Украина дала начальный толчок первому саммиту по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне в апреле 2010 года, договорившись с США избавиться от 90 килограммов высокообогащенного урана до 2012 года.

«Проект приближается к стадии завершения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что второй саммит по вопросам ядерной безопасности – глобальная конференция по атомной безопасности, которая пройдет в Южной Корее на будущей неделе, должна действовать на постоянной основе. «Саммит по вопросам ядерной безопасности должен работать на постоянной основе и проводиться на каждом континенте», - сказал Президент Украины.

«Мы не можем оставаться спокойными, пока существует угроза ядерной безопасности. Эта тема всегда должна быть под надзором общественности и всех стран мира», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Основная цель саммита в Сеуле – обеспечение основ для перехода от обязательств, принятых на встрече в Вашингтоне, к конкретным действиям и очерчиванию дальнейших шагов для гарантирования безопасности всех уязвимых ядерных материалов и предотвращения доступа к ним со стороны террористов.

Украина, которая когда-то владела третьим по величине в мире ядерным арсеналом, унаследованным после развала Советского Союза, отказалась от всего ядерного оружия в 1996 году в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании, а также на экономическую помощь со стороны США.

На вопрос, следует ли опыт Украины рассматривать как модель в решении вопроса ядерных амбиций Северной Кореи, В.ЯНУКОВИЧ сдержанно ответил: «Ситуация, с которой теперь сталкивается Северная Корея, абсолютно отличается от ситуации, с которой столкнулась Украина в прошлом».

Что касается программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия, то В.ЯНУКОВИЧ отметил, что очень важно начать диалог с Северной Кореей.

Украинский Президент надеется, что вопрос ядерной программы Северной Кореи будет обсуждаться на саммите в Сеуле. Он отметил, что «все вопросы, касающиеся ядерной безопасности, должны обсуждаться».

Как отмечается в сообщении, по информации корейских официальных лиц, саммит, который состоится на будущей неделе в Сеуле, не будет направлен на решение вопроса относительно ядерных амбиций Северной Кореи, однако эта проблематика может обсуждаться на двусторонней основе в кулуарах мероприятия.

В пятницу Северная Корея вызвала обеспокоенность в мире заявлением относительно намерений запустить в будущем месяце спутник с помощью ракеты большой дальности.

Этот план КНДР нарушит недавнее соглашение между Пхеньяном и Вашингтоном, который дал надежды на выход из тупика и возобновление шестисторонних переговоров при участии Северной и Южной Кореи, США, Китая, Японии и России, отметили официальные лица в Сеуле и Вашингтоне.

Согласно договоренностям, Пхеньян согласился приостановить программу по обогащению урана и ядерные и ракетные испытания в обмен на большую продовольственную помощь США. Северная Корея также согласилась разрешить инспекторам ООН провести мониторинг остановки деятельности в ядерной сфере.

Интервью состоялось накануне запланированного на конец марта визита В.ЯНУКОВИЧА в Сеул для участия в саммите, который планируют посетить представители из 58 стран и международных организаций, в том числе не менее 48 глав государств, среди которых – Президент США Барак ОБАМА, Президент Китая ХУ Цзиньтао и Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун.

Первый саммит в 2010 году провел Президент США Б.ОБАМА. По информации корейских официальных лиц, Нидерланды согласились провести третий саммит в 2014 году, однако вероятность проведения четвертого саммита является отдаленной.