Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов среды на фоне сообщений Американского института нефти о росте запасов сырья на оптовых складах США, а также в ожидании официальной статистики от министерства энергетики страны, сообщает РИА Новости.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.53 мск выросла на 0,41 доллара, или на 0,39% - до 106,48 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,25 доллара, или на 0,2% - до 124,37 доллара за баррель.

По подсчетам экспертов института, запасы нефти сократились за неделю на 1,4 миллиона баррелей. При этом, по прогнозам агентства Bloomberg, министерство энергетики может объявить позже в среду о более существенном снижении запасов - на 2,2 миллиона баррелей.

Кроме того, рынки успокоили заявления властей Саудовской Аравии о намерении добывать 9,9 миллиона баррелей нефти ежедневно до конца месяца и в апреле, а также о наличии возможностей для увеличения добычи на 25% в случае нехватки нефти на рынке.

"Думаю, во второй половине года спрос будет еще выше. Во многом это будет связано с ростом американской и китайской экономик", - прогнозирует глава Australia & New Zealand Bank по исследованиям в области сырьевых ресурсов Марк ПЕРВАН (Mark Pervan), цитируемый агентством Bloomberg.