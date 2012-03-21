ЭКСКЛЮЗИВ: Шебелинский ГПЗ с 25 марта по 8 апреля остановят на ремонт

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», остановит Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.) на плановый ремонт с 25 марта по 8 апреля.

Об этом УНИАН сообщил представитель ДК «Укргазвыдобування».

По словам собеседника агентства, во время остановки планируется выполнить ремонтные и профилактические работы, в частности, ревизию и ремонт технологического оборудования, чистку колонн и теплообменной аппаратуры, провести замену запорной арматуры и трубопроводов.

На предприятии создан необходимый запас нефтепродуктов, который позволит на период ремонта обеспечивать топливом собственную сеть АЗС.

Напомним, Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодняшний день составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

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