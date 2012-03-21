«Киевэнерго» начало отключение должников от электроэнергии

ПАО «Киевэнерго» с 20 марта прекратило электроснабжение ряда должников, которые получили предупреждающие уведомления в соответствии с действующим законодательством, но не погасили задолженность за потребленную электроэнергию.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы «Киевэнерго», переданном УНИАН.

«Мы предупредили всех должников о возможных последствиях в случае непогашения долга до определенной даты. С сегодняшнего дня мы начали отключение тех должников, которые не предприняли никаких мер для решения вопроса задолженности», - цитирует пресс-служба директора СОП «Энергосбыт» ПАО «Киевэнерго» Алексея САВЕНКОВА.

По данным компании, на 1 марта 2012 года общая сумма задолженности потребителей - юридических лиц составила 1,225 млрд. гривен.

Напомним, «Киевэнерго» 15 марта заявило о намерении отключать должников.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК является вертикально-интегрированным холдингом с производственной цепочки от добычи и обогащения угля до генерации и дистрибуции электроэнергии.