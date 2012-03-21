Кабмин отказался от снижения акцизов на бензин

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании не принял решение о снижении акцизов на светлые нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Было принято решение искать какие-то другие варианты», - сказал он.

При этом В.МАКУХА отметил, что вопрос о создании условий для ввоза нефти, минимум, в 1 млн. тонн для переработки на отечественных НПЗ является более реальным. «Это более реально», - сказал В.МАКУХА относительно возможности создания таких условий.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу правительства, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров заявил, что правительство планирует снизить акциз на бензин и создать условия для ввоза 1 млн. тонн нефти, несмотря на то, что это приведет к потерям доходов бюджета.

Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы повысить рентабельность переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Н.АЗАРОВ сказал, что сниженный акциз на нефтепродукты будет действовать на период «аномально высокой» цены на нефть.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты прогнозируют увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Подорожание бензина неизбежно?