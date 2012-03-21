Законопроект для создания консорциума по управлению ГТС будет откорректирован

Законопроект по реформированию нефтегазового комплекса в процессе рассмотрения в Верховной Раде будет откорректирован для создания консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

Он отметил, что в редакции законопроекта, принятого в первом чтении, есть некоторые некорректные моменты с юридической точки зрения, устранив которые, появится возможность создать консорциум… Это буквально одно, два слова, которые создают размытость положения, сказал В.МАКУХА.

«Я думаю, что в процессе доработки эта неясность будет снята, тем более, что эта неясность – юридическая некорректность», - сказал В.МАКУХА. В целом он позитивно оценил документ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 марта приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса), внесенного народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, компании “Нафтогаз”, а также предприятий, учреждений, организаций, которые были образованы в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов и акций государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, передаче их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершению других юридических действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов и акций таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Украины.

Законопроектом также предусмотрено, что действие этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и компании “Нафтогаз Украины”, которые не принимают непосредственного или опосредствованного участия в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, которая осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, в отношении государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, а также Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий не может быть возбуждено дело о банкротстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Газотранспортные сценарии: реверс и американский газ...