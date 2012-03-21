Украина в январе-феврале сократила транспортировку нефти на 12,5%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-феврале сократилась на 12,5%, или на 0,603 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 4,233 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы (Словакию, Венгрию, Чехию) в январе-феврале составил 2,687 млн. тонн нефти, что на 16,4%, или на 0,528 млн. тонн меньше чем за аналогичный период 2011 года.

В январе-феврале доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 63,5%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 36,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 11,6%, или на 3,607 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом, до 27,536 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году составил 17,771 млн. тонн нефти, что на 11,8%, или на 2,368 млн. тонн, меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ в январе-феврале сократились на 1%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-феврале 2012 г. сократились на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 1,398 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что в январе-феврале т.г. украинские НПЗ переработали 1,383 млн. тонн нефтяного сырья, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн. тонн. В 2011 году украинские НПЗ переработали 9,049 млн. тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.