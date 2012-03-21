Уровень расчетов за потребленный газ в Украине сократился до 67%

На протяжении января-февраля 2012 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 13 млрд. 130,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 20 млрд. 432,5 млн. грн., за который оплачено 13 млрд. 679,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-феврале т.г. сократился на 0,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 67,0%.

Справка УНИАН. На протяжении 2011 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 44 млрд. 38,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 80 млрд. 899,7 млн. грн., за который было оплачено 69 млрд. 726,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2011 году сократился на 0,3 процентных пунктов, по сравнению с 2010 годом, до 86,2%.

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