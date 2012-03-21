В Киеве 36 жилых домов обеспечат энергосберегающими лампами

В жилых домах столицы в рамках эксплуатационных испытаний будет установлено 3 тысячи 900 современных осветительных приборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Распоряжением утвержден перечень домов, в которых установят энергосберегающее освещение, – всего в испытаниях примут участие 36 домов.

Ранее столичная власть начала устанавливать энергосберегающие фонари на улицах города. Основным преимуществом такого светодиодного оборудования является экономное потребление энергии и длительная эксплуатация.

В рамках стратегической программы «Экономная энергетика» столичная власть планирует полностью модернизировать сеть освещения Киева – заменить осветительные приборы энергосберегающими как в жилом фонде, так и на улицах города.

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