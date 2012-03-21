Второй блок белорусской АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году

Минск . Второй блок белорусской АЭС войдет в эксплуатацию в 2019 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО.

«В соответствии с документами, которые мы подписали, первый энергоблок должен войти в эксплуатацию в 2017 году. С временным лагом в 1-2 года войдет и второй энергоблок», - сказал В. СЕМАШКО.

По его словам, все подготовительные работы по белорусской АЭС велись в полном соответствии с мировыми требованиями к таким объектам.

Напомним, ранее планировалось ввести в эксплуатацию второй энергоблок в 2018 году.

Справка УНИАН. Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Два ее энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, а вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт.

Сейчас там ведутся подготовительные работы, идет строительство автомобильной и железной дорог, создается производственная база.

Финансирование строительства АЭС будет осуществляться преимущественно за счет государственного экспортного кредита России. В соответствии с межправительственным соглашением кредит предоставляется на общую сумму до 10 млрд. долл. сроком на 25 лет для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским ЗАО «Атомстройэкспорт» и белорусским госучреждением «Дирекция строительства атомной электростанции».