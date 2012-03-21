Польша оценивает свои запасы сланцевого газа в 10 раз меньше ранее прогнозируемых

Варшава. Извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше составляют в среднем около 550 млрд. кубометров газа, что почти в 10 раз меньше ранее озвученных оценок американских экспертов, говоривших о 5,3 триллионах кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует обнародованное сегодня первое научное исследование запасов сланцевого газа в стране, которое провел Государственный институт Геологии (PIG).

«Запасы сланцевого газа могут составить почти 2 млрд. кубометров (1,920 млрд.), но, скорее всего, они составляют от 346 до 768 млрд. кубометров», - отмечено в сообщении института, которым располагает УНИАН.

PIG отметил, что запасов сланцевого газа вместе с уже разведанными месторождениями традиционного «голубого топлива» - на 145 млрд. кубометров газа – позволит, при сохранении нынешнего годового потребления, обеспечить страну этим топливом от 35 до почти 65 лет.

Согласно сообщению, результаты исследование показали, что извлекаемые запасы газа в Польше в 5 раз больше предыдущих оценок, а нефти – в 10 раз больше (наиболее вероятные более 250 млн. тонн при максимуме 535 млн. тонн – УНИАН).

Заместитель министра экологии Польши Петр ВОЗНЯК отметил, что такие результаты ставят страну на третье место по возможностям добычи газа в Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее Управление энергетической информации США (EIA) оценивало польские запасы сланцевого газа в 5,3 триллиона кубометров, которых должно было хватить стране на 300 лет потребления.

Крупнейшая страна Восточной Европы, входящая в Евросоюз, Польша в прошлом году потребила около 14,5 млрд. кубометров газа, 75% которого импортировала - львиную долю из Российской Федерации.

Польское правительство планировало начать промышленную добычу сланцевого газа, которое позволило бы снизить зависимость от поставок дорожающего российского газа, с 2014 года.

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